Путин призвал спецслужбы учитывать риски «тлеющих» у границ России конфликтов

Президент России Владимир Путин заявил, что «тлеющие» конфликты в соседних с РФ странах требуют более внимательной защиты границ.



«Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы. Тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.



Эти слова президент РФ произнес в воскресенье во время выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки на мероприятии, посвященному ее столетию.

Одним из таких «тлеющих» конфликтов является ситуация на Донбассе. Россия отказывается признавать себя стороной конфликта. Также Кремль не признает поставки оружия группировкам «ДНР» и «ЛНР» и участие российских военных.