Количество выявленных случаев коронавируса в Украине сокращается третью неделю подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в понедельник.



Он уточнил, что за минувшую неделю зафиксировали 70 327 заболевших, а на позапрошлой неделе — 78 712.



Сейчас в Украине ковидом продолжают болеть 367 637 человек, что на 11 тысяч меньше чем на предыдущей неделе.



Степанов отметил, что за неделю провели 250 417 тестирований методом ПЦР. Помимо этого уже более 10 дней проводятся исследования экспресс-тестами на антиген — за предыдущую неделю провели 6 355 тестов, из которых положительными оказались 1 063.



Министр добавил, что госпредприятие «Медицинские закупки Украины» 23 декабря ожидает поставку 1,5 миллиона экспресс-тестов на антиген.



При этом, по словам Степанова, по состоянию на утро понедельника в лабораториях Минздрава находится только 391 образец остатков по тестированию людей с признаками болезни.



Загруженность медучреждений в целом по Украине составляет 41%, но ситуация отличается в зависимости от региона.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 545 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране выявили 970 993 заболевших. Из них 586 268 человек выздоровели, а 16 665 умерли.