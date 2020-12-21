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Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

21 декабря 2020, 10:51

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

Двое украинских военнослужащих были ранены в результате обстрела со стороны боевиков под Горловкой Донецкой области. Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Уточняется, что военные были ранены сегодня около 8 часов утра. Им предоставили медицинскую помощь, состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В воскресенье вечером боевики обстреляли и уничтожили трактор под Авдеевкой, сообщил штаб ООС. В результате обстрела был ранен тракторист.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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