В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтвержден 21 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«В учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек. ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», — указывается в сообщении.



На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 13 человек.



Всего по состоянию на 21 декабря в ВСУ насчитывается 2 919 активных больных коронавирусом.



Выздоровели за период пандемии 10 033 человека, летальных случаев — 36. На и изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 332 человека.