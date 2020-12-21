В Луганской области выявили еще 141 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



44 новых случая выявили в Лисичанске, 33 в Северодонецке, 19 в Рубежном, 14 в Станично-Луганском районе, 13 в Новоайдарском, восемь в Старобельском, четыре в Попаснянском, три в Меловском, два в Кормянском, одно в Марковском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 8900 человек. Из них выздоровели — 6309, на лечении — 2351, умерли 240 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 27%.