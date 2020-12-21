Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области выявили еще 141 новый случай COVID-19

21 декабря 2020, 12:49

В Луганской области выявили еще 141 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

44 новых случая выявили в Лисичанске, 33 в Северодонецке, 19 в Рубежном, 14 в Станично-Луганском районе, 13 в Новоайдарском, восемь в Старобельском, четыре в Попаснянском, три в Меловском, два в Кормянском, одно в Марковском районе.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 8900 человек. Из них выздоровели — 6309, на лечении — 2351, умерли 240 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 27%.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:05
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
11:55
Глава «ЛНР» заявил, что сокращение «бюджетных» мест в вузах повысит уровень образования
10:14
«ДНР» заявила о 161 заболевшем COVID-19 и 12 умерших за сутки
23:47
Над Луганщиной обстреляли беспилотник ОБСЕ
17:04
Ощадбанк продлил действие карт для переселенцев до 1 марта
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
09:43
«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса
все новости
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
12:50
Экс-директор «Нафтогаза» Витренко подал декларацию на пост замглавы Минэнерго
12:49
В Луганской области выявили еще 141 новый случай COVID-19
11:57
В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
11:18
ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса
10:51
Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой
10:35
Количество выявленных случаев коронавируса в Украине сокращается третью неделю подряд
09:46
Украина направила ноту в ОБСЕ из-за ранения тракториста у Авдеевки
09:35
Путин призвал спецслужбы учитывать риски «тлеющих» у границ России конфликтов
08:30
На Донетчине подтвердили еще почти 300 заболевших коронавирусом
08:18
В Украине выявили еще 6 545 случаев коронавируса
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция