Экс-директор «Нафтогаза» Витренко подал декларацию на пост замглавы Минэнерго

Бывший исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. Декларация зарегистрирована в понедельник утром.



Для назначения на эту должность достаточно решения Кабинета министров.



17 декабря Витренко не хватило 40 голосов нардных депутатов Верховной Рады для назначения первым вице-премьером — министром энергетики.



Позже «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники сообщил, что после первого неудачного голосования в парламенте рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.



Помимо того Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства «Слуга народа» намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор «Нафтогаза» готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.



Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в «Нафтогазе» 53,25 миллиона гривен и еще 2,23 миллиона гривен как глава наблюдательного совета «Укрнафты».



Ему также принадлежит киевская компания AYA Securities.