Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации

Государственная миграционная служба дала разъяснение, что делать гражданам, если срок хранения изготовленных паспортных документов истекает во время карантина. Ответ ведомства распространило министерство по делам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Там пояснили, что к ним часто обращаются жители неподконтрольных территорий, которые подали документы на получение биометрического паспорта или паспорта для выезда за границу, но сейчас эти люди не могут получить их из-за невозможности выехать с оккупированной территории.



В Миграционной службе разъяснили, что документы дождутся своих собственников и не будут уничтожены. Согласно закону, со дня объявления карантина останавливается ход сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг. Со дня прекращения карантина течение этих сроков продлевается с учетом времени, прошедшего до его остановки.



При этом писать заявление на продолжение срока хранения документов в таком случае не нужно.