Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации

21 декабря 2020, 13:45

Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации

Государственная миграционная служба дала разъяснение, что делать гражданам, если срок хранения изготовленных паспортных документов истекает во время карантина. Ответ ведомства распространило министерство по делам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там пояснили, что к ним часто обращаются жители неподконтрольных территорий, которые подали документы на получение биометрического паспорта или паспорта для выезда за границу, но сейчас эти люди не могут получить их из-за невозможности выехать с оккупированной территории.

В Миграционной службе разъяснили, что документы дождутся своих собственников и не будут уничтожены. Согласно закону, со дня объявления карантина останавливается ход сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг. Со дня прекращения карантина течение этих сроков продлевается с учетом времени, прошедшего до его остановки.

При этом писать заявление на продолжение срока хранения документов в таком случае не нужно.

ТЕГИ

Прочее
Карантин Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:05
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
11:55
Глава «ЛНР» заявил, что сокращение «бюджетных» мест в вузах повысит уровень образования
10:14
«ДНР» заявила о 161 заболевшем COVID-19 и 12 умерших за сутки
23:47
Над Луганщиной обстреляли беспилотник ОБСЕ
17:04
Ощадбанк продлил действие карт для переселенцев до 1 марта
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
09:43
«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса
все новости
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
12:50
Экс-директор «Нафтогаза» Витренко подал декларацию на пост замглавы Минэнерго
12:49
В Луганской области выявили еще 141 новый случай COVID-19
11:57
В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
11:18
ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса
10:51
Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой
10:35
Количество выявленных случаев коронавируса в Украине сокращается третью неделю подряд
09:46
Украина направила ноту в ОБСЕ из-за ранения тракториста у Авдеевки
09:35
Путин призвал спецслужбы учитывать риски «тлеющих» у границ России конфликтов
08:30
На Донетчине подтвердили еще почти 300 заболевших коронавирусом
08:18
В Украине выявили еще 6 545 случаев коронавируса
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция