За год 134 человека осуждены за организацию «референдума»

С начала 2020 года осуждены 134 организатора «референдума». В целом, к уголовной ответственности привлечены 158 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



«Вопреки законодательству Украины, на внеочередных сессиях местных советов было принято решение о проведении фейкового волеизъявления и выделении помещений для голосования. Руководители и члены "избирательных комиссий" обеспечивали организацию псевдореферендума и подсчет результатов», — говорится в сообщении.



Так, суд признал фигурантов виновными в совершении уголовного преступления по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.