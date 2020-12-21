За участие в «референдуме» осудили троих жителей Луганщины

Трое жителей Луганщины осуждены за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. За участие в организации «референдума» обвиняемые получили условный срок. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, в мае 2014 года осужденные приняли активное участие в организации «референдума» в селе Нижняя Ольховая и в Золотом.



«Указанные лица в составе членов "участковых избирательных комиссий" формировали списки, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком незаконного волеизъявления, участвовали в подсчете "голосов"», — говорится в сообщении.



Приговорами Беловодского районного и Рубежанского городского судов граждане Украины признаны виновными. Учитывая признание вины и способствование раскрытию преступления, им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Ранее СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщила, что с начала 2020 года осуждены 134 организатора «референдума».