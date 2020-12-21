Двое военных ранены из-за обстрелов боевиков. ВСУ стреляли в ответ

С начала текущих суток, 21 декабря боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Ранения получили двое военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под обстрелами из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции ОС вблизи Пивденного.



«Вследствие вражеских выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.



Пострадавших военных доставили в медицинское учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное.



Кроме этого, боевики стреляли по окрестностям Луганского и Шум, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберный пулемет и гранатометы.



Из станкового противотанкового гранатомета боевики открыли огонь неподалеку Водяного.



«На многочисленные обстрелы противника украинские воины открыли огонь», — отметили в штабе.



О нарушениях режима «тишины» боевиками проинформирована миссия ОБСЕ.