Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Двое военных ранены из-за обстрелов боевиков. ВСУ стреляли в ответ

21 декабря 2020, 18:22

Двое военных ранены из-за обстрелов боевиков. ВСУ стреляли в ответ

С начала текущих суток, 21 декабря боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Ранения получили двое военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под обстрелами из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции ОС вблизи Пивденного.

«Вследствие вражеских выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Пострадавших военных доставили в медицинское учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное.

Кроме этого, боевики стреляли по окрестностям Луганского и Шум, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберный пулемет и гранатометы.

Из станкового противотанкового гранатомета боевики открыли огонь неподалеку Водяного.

«На многочисленные обстрелы противника украинские воины открыли огонь», — отметили в штабе.

О нарушениях режима «тишины» боевиками проинформирована миссия ОБСЕ.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:05
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
11:55
Глава «ЛНР» заявил, что сокращение «бюджетных» мест в вузах повысит уровень образования
10:14
«ДНР» заявила о 161 заболевшем COVID-19 и 12 умерших за сутки
23:47
Над Луганщиной обстреляли беспилотник ОБСЕ
17:04
Ощадбанк продлил действие карт для переселенцев до 1 марта
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
09:43
«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса
все новости
18:22
Двое военных ранены из-за обстрелов боевиков. ВСУ стреляли в ответ
17:29
В Чехии приговорили к 15 годам тюрьмы мужчину, воевавшего за «ДНР»
16:26
Боевики захватили украинского военного на Луганщине
15:56
За участие в «референдуме» осудили троих жителей Луганщины
15:54
Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю из ФСБ. Тот признался и раскрыл подробности
15:12
Политиком и неудачником года украинцы считают Зеленского — опрос
14:45
В Донецкой области за отказ носить маску составлено более 3 тысяч админпротоколов
14:14
За год 134 человека осуждены за организацию «референдума» на Донбассе
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
12:50
Экс-директор «Нафтогаза» Витренко подал декларацию на пост замглавы Минэнерго
12:49
В Луганской области выявили еще 141 новый случай COVID-19
11:57
В ВСУ за сутки выявлен 21 случай COVID-19 
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция