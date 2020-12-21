Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича по избранию ему меры пресечения

Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве адвокатов экс-президента Виктора Януковича по изменению подсудности при рассмотрении ходатайства об избрании заочного пресечения по делу об организации насильственных преступлений на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает ОО «Адвокатская совещательный группа».



«Киевский апелляционный суд отказал по ходатайству защитникам Александру Горошинскому и Владиславу Шипоши изменить подсудность при рассмотрении ходатайства об избрании заочного пресечения Виктору Януковичу», — говорится в сообщении.



Рассмотрение этого ходатайства по существу продолжит Печерский райсуд.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте в деле о преступлениях на Майдане 18-20 февраля 2014-го. Решение о его заочном аресте давало право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.



24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, и приговорили его к 13 годам лишения свободы заочно.