ГПСУ не получала доказательств незаконных поездок репера Моргенштерна в Крым

В Госпогранслужбе заявили, что проверка иностранцев на предмет незаконного посещения оккупированного Крыма осуществляется непосредственно при попытке въезда в Украину или раньше, если поступала информация о нарушении. Так в ведомстве ответили «Радио Свобода» на вопрос, проверяют ли сотрудники ГПСУ российского репера Моргенштерна, у которого запланированы концерты в Украине.



«Проверка осуществляется различными путями. Если у нас в отношении него будет предварительная информация о том, что он посещал оккупированный Крым, опять же, подтверждение будет осуществляться непосредственно при появлении его на государственной границе. Или же, даже если у нас нет такой информации относительно иностранца, все равно, происходит дополнительная проверка, в случае необходимости, на государственной границе», — отметил представитель ведомства Андрей Демченко.



Он напомнил, что в случае подтверждения незаконного въезда в Крым нарушителям запрещается въезд в Украину сроком на три года.



Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, в октябре прокомментировал вопрос Крыма, отвечая на призыв своих сторонников выступить там с концертом.



«В Крым давай? Я бы с радостью в Крым. Но, к сожалению, в реальном мире, если я туда поеду — меня в Украину тогда не пустят», — заявил он.





Народный депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина призывала присылать ей доказательства нарушения Моргенштерном закона Украины. Она сообщила, что ее помощники пока ищут нужную информацию. Если удастся собрать фактаж, она планирует направить его вместе с соответствующим обращением в Службу безопасности Украины.



Моргенштерн запланировал провести в Украине три сольных концерта: 3 июня 2021 года в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье. Стоимость билетов на выступление в столице — от 500 до 4500 гривен.