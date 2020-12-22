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Штепа с адвокатами вновь не явилась на заседание суда

22 декабря 2020, 00:46

Штепа с адвокатами вновь не явилась на заседание суда

Суд Харькова перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянская Нели Штепы в связи с тем, что обвиняемая и ее адвокаты не пришли на заседание 21 декабря. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

«На очередное заседание суда не явились ни Штепа, ни ее адвокаты, хотя дата была согласована заранее», — отметили в пресс-службе.

Следующее заседание назначено на 20 января 2021 года.

Один из трех адвокатов Нели Штепы — Александр Тананакин — пояснил, что все трое сегодня заняты в других судебных процессах.

«Кстати, в судебных процессах такой категории, как дело Штепы, обязательно предусмотрено только участие представителей защиты. К тому же, Штепа продолжает болеть», — сказал Тананакин.

Ранее сообщалось, что Штепа находится на больничном с пневмонией.

Нелю Штепу арестовали 12 июля 2014 года. Под стражей она находилась до января 2018 года. 

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и частью 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

Дело экс-мэра Славянска находится в украинских судах с февраля 2015 года.

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