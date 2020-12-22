В Украине выявили еще более 8500 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 8 513 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 020 человек выздоровели, а 232 умерли.



Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 979 506 заболевших ковидом. Из них 600 288 человек выздоровели, а 16 897 скончались.





За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.



Днем ранее, 21 декабря, в Украине выявили 6 545 случаев коронавируса, 20 декабря сообщалось о 8 325 заболевших, 19 декабря выявили 11 742 новых случая, 18 декабря было 12 630 новых случаев инфицирования.