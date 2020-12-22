В ООС рассказали о новых обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что в районе Пивденного вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Бойцов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь. Состояние их здоровья — удовлетворительное



Также вчера неподалеку Золотого-4 боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских военных неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов велся огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе отметили, что украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня украинской стороной не зафиксировано.



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел района Золотого-5 из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



Боевики «ДНР» подчеркнули, что сегодня велся огонь из минометов в направлении села Ленинское на юге региона и поселка Михайловка в окрестностях Горловки.



С 27 июля до вечера 20 декабря Специальная мониторинговая миссия зафиксировала в общей сложности не менее 4 185 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 1 906 взрывов, 244 пролетевших неопределенных боеприпаса, 55 вспышек дульного пламени, 41 осветительную ракету, а также 1 939 очередей и выстрелов.