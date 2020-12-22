Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ООС рассказали о новых обстрелах на Донбассе

22 декабря 2020, 08:34

В ООС рассказали о новых обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там напомнили, что в районе Пивденного вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Бойцов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь. Состояние их здоровья — удовлетворительное

Также вчера неподалеку Золотого-4 боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских военных неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов велся огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня украинской стороной не зафиксировано.

Группировка «ЛНР» заявила про обстрел района Золотого-5 из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Боевики «ДНР» подчеркнули, что сегодня велся огонь из минометов в направлении села Ленинское на юге региона и поселка Михайловка в окрестностях Горловки.

С 27 июля до вечера 20 декабря Специальная мониторинговая миссия зафиксировала в общей сложности не менее 4 185 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 1 906 взрывов, 244 пролетевших неопределенных боеприпаса, 55 вспышек дульного пламени, 41 осветительную ракету, а также 1 939 очередей и выстрелов.

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:13
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших
08:55
В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:05
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
11:55
Глава «ЛНР» заявил, что сокращение «бюджетных» мест в вузах повысит уровень образования
10:14
«ДНР» заявила о 161 заболевшем COVID-19 и 12 умерших за сутки
23:47
Над Луганщиной обстреляли беспилотник ОБСЕ
все новости
09:23
В Госдуме призвали включить «Л/ДНР» в состав Ростовской области
09:13
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших
08:55
В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»
08:34
В ООС рассказали о новых обстрелах на Донбассе
08:10
В Украине выявили еще более 8500 заболевших коронавирусом
00:46
Штепа с адвокатами вновь не явилась на заседание суда
23:54
«Схемы»: Глава КСУ причастен к захвату завода на Донетчине
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
22:00
ГПСУ не получала доказательств незаконных поездок репера Моргенштерна в Крым
21:30
Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента. Но остается в команде Зеленского
20:53
Витренко временно возглавил Минэнерго. Буславец ушла в отставку
19:49
Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича по избранию ему меры пресечения
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция