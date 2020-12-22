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Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших

22 декабря 2020, 09:13

Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших

За последние несколько дней в Донецкой области зарегистрировали еще 9 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что 4 человека умерли в Славянской ОТГ, а по одному в Краматорской, Покровской, Дружковской, Ольгинской и Великоновоселковской ОТГ.

Кроме того, за минувшие сутки, 21 декабря, выявлено 247 заболевших:

— 147 в Мариупольской ОТГ;
— 48 в Волновахской ОТГ;
— 11 в Константиновской ОТГ;
— 8 в Краматорской ОТГ;
— 6 в Мангушской ОТГ;
— 4 в Селидовской ОТГ;
— по 3 в Бахмутской, Мирноградской и Покровской ОТГ;
— по 2 в Северской, Часовоярской, Дружковской и Новогродовской ОТГ;
— по 1 в Никольской, Угледарской, Гродовской, Добропольской, Кураховской и Лиманской ОТГ.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 32759 случаев коронавируса. Из них 22151 человек выздоровел, а 665 умерли. Продолжают болеть 9943 человека.

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