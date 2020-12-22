Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших

За последние несколько дней в Донецкой области зарегистрировали еще 9 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что 4 человека умерли в Славянской ОТГ, а по одному в Краматорской, Покровской, Дружковской, Ольгинской и Великоновоселковской ОТГ.



Кроме того, за минувшие сутки, 21 декабря, выявлено 247 заболевших:



— 147 в Мариупольской ОТГ;

— 48 в Волновахской ОТГ;

— 11 в Константиновской ОТГ;

— 8 в Краматорской ОТГ;

— 6 в Мангушской ОТГ;

— 4 в Селидовской ОТГ;

— по 3 в Бахмутской, Мирноградской и Покровской ОТГ;

— по 2 в Северской, Часовоярской, Дружковской и Новогродовской ОТГ;

— по 1 в Никольской, Угледарской, Гродовской, Добропольской, Кураховской и Лиманской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 32759 случаев коронавируса. Из них 22151 человек выздоровел, а 665 умерли. Продолжают болеть 9943 человека.