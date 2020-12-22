В Госдуме призвали включить «Л-ДНР» в состав Ростовской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин заявил, что подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории следует включить в состав Ростовской области РФ.



Об этом передает российский портал Evo-rus.



Свою позицию российский парламентарий аргументировал тем, что властям РФ «нельзя допустить, чтобы Украина примкнула к НАТО», назвав это «болезнью».



Шерин добавил, что Ростов-на-Дону географически расположен недалеко. Он подчеркнул, что для России стратегически важно, чтобы Донбасс был ее частью, так как опасается появления войск НАТО в Украине.

Во время пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия «как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать» и пообещал, что поддержка будет наращиваться.



Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Также Кремль не признает поставки оружия группировкам «ДНР» и «ЛНР» и участие в конфликте российских военных.