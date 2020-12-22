Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Госдуме призвали включить «Л-ДНР» в состав Ростовской области

22 декабря 2020, 09:23

В Госдуме призвали включить «Л-ДНР» в состав Ростовской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин заявил, что подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории следует включить в состав Ростовской области РФ.

Об этом передает российский портал Evo-rus.

Свою позицию российский парламентарий аргументировал тем, что властям РФ «нельзя допустить, чтобы Украина примкнула к НАТО», назвав это «болезнью».

Шерин добавил, что Ростов-на-Дону географически расположен недалеко. Он подчеркнул, что для России стратегически важно, чтобы Донбасс был ее частью, так как опасается появления войск НАТО в Украине.

Во время пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия «как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать» и пообещал, что поддержка будет наращиваться.

Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Также Кремль не признает поставки оружия группировкам «ДНР» и «ЛНР» и участие в конфликте российских военных.

ТЕГИ

Прочее
Госдума Госдума РФ ДНР ЛНР
Места
ростовская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:03
«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники
11:14
В «ДНР» пообещали задерживать людей с украинскими паспортами во время новогодних праздников
10:47
Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения
09:13
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших
08:55
В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:05
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
все новости
12:03
«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники
11:45
Резников рассказал, как Украина будет вакцинировать жителей ОРДЛО от коронавируса
11:14
В «ДНР» пообещали задерживать людей с украинскими паспортами во время новогодних праздников
10:53
В рядах ВСУ — 113 новых случаев COVID-19
10:47
Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения
10:15
Юлия Свириденко сменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента
09:42
«ЛНР» заявила о двух смертях от коронавируса
09:23
В Госдуме призвали включить «Л-ДНР» в состав Ростовской области
09:13
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших
08:55
В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»
08:34
В ООС рассказали о новых обстрелах на Донбассе
08:10
В Украине выявили еще более 8500 заболевших коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция