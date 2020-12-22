В Госдуме призвали включить «Л/ДНР» в состав Ростовской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин заявил, что самопровозглашенные непризнанные республики «ДНР» и «ЛНР» следует включить в состав Ростовской области РФ.



Об этом передает rostovgazeta.



Свою позицию российский парламентарий аргументировал тем, что властям РФ «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса», назвав это «болезнью».



«Болезнь легче предупредить, нежели лечить. Именно поэтому "ДНР" и "ЛНР" и должны войти в состав Ростовской области», — сказал депутат.



Шерин добавил, что Ростов-на-Дону географически расположен совсем недалеко от Новороссии. Путь от административного центра Ростовской области до Донбасса занимает не более двух часов на автомашине. Поэтому в случае появления натовских войск на Украине для России стратегически важно, чтобы Донбасс был её частью. Обо всём этом сообщает сетевое издание Evo-Rus.



Также он добавил, что для России стратегически важно, чтобы Донбасс был ее частью, так как «есть опасность» появления войск НАТО в Украине.



Шерин отметил, что Россия должна всеми средствами поддерживать жителей «народных республик», сделав процесс их легализации на своей территории как можно проще.





Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Также Кремль не признает поставки оружия группировкам «ДНР» и «ЛНР» и участие в конфликте российских военных. Во время пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил , что Россия «как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать» и пообещал, что поддержка будет наращиваться.Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Также Кремль не признает поставки оружия группировкам «ДНР» и «ЛНР» и участие в конфликте российских военных.