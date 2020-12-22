В Госдуме призвали включить «Л/ДНР» в состав Ростовской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин заявил, что самопровозглашенные непризнанные республики «ДНР» и «ЛНР» следует включить в состав Ростовской области РФ.
Об этом передает rostovgazeta.
Свою позицию российский парламентарий аргументировал тем, что властям РФ «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса», назвав это «болезнью».
«Болезнь легче предупредить, нежели лечить. Именно поэтому "ДНР" и "ЛНР" и должны войти в состав Ростовской области», — сказал депутат.
Шерин добавил, что Ростов-на-Дону географически расположен совсем недалеко от Новороссии. Путь от административного центра Ростовской области до Донбасса занимает не более двух часов на автомашине. Поэтому в случае появления натовских войск на Украине для России стратегически важно, чтобы Донбасс был её частью. Обо всём этом сообщает сетевое издание Evo-Rus.
Также он добавил, что для России стратегически важно, чтобы Донбасс был ее частью, так как «есть опасность» появления войск НАТО в Украине.
Шерин отметил, что Россия должна всеми средствами поддерживать жителей «народных республик», сделав процесс их легализации на своей территории как можно проще.