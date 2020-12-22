«ЛНР» заявила о двух смертях от коронавируса

В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 2 летальных случа от COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ЛНР».



О новых случаях инфицирований или о выздоровевших не сообщается. Таким образом, с начала пандемии «ЛНР» признает 1952 случая COVID-19, из которых 1680 человек выздоровели, 164 — умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявлено 8 513 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 020 человек выздоровели, а 232 умерли.