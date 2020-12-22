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В ОРДО — 15 новых смертей от COVID-19 и 181 заболевший

22 декабря 2020, 13:36

В ОРДО — 15 новых смертей от COVID-19 и 181 заболевший

В отдельных районах Донецкой области COVID-19 зафиксирован еще у 181 человека. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Кроме этого, в течение 21 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 человек.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 13 703 случая COVID-19, из которых 8018 человек выздоровели, умер — 1241 пациент.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявлено 8 513 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 020 человек выздоровели, а 232 умерли.

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