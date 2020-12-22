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Выходные на Новый год: сколько будут отдыхать в Украине и при «ДНР»

22 декабря 2020, 13:43

Выходные на Новый год: сколько будут отдыхать в Украине и при «ДНР»

В отдельных районах Донецкой области группировка «ДНР» установила выходные с 31 декабря по 10 января включительно. Такое «распоряжение» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.

Отдельно уточняется, что выходными днями будут 31 декабря, а также 2, 4, 5, 6, 8 января. Эти дни суммируются к календарным выходным дням: 1, 3, 7, 9, 10 января. Таким образом, в ОРДО будет 11 выходных дней подряд.

На подконтрольной Украине территории праздничные выходные начинаются 25 декабря — в этот день отмечается Рождество западного обряда. Праздник приходится на пятницу, поэтому предусмотрено, что этот день будет нерабочим, и украинцы будут отдыхать три дня подряд 25, 26 и 27 декабря.

На Новый год тоже будет длинный уикенд. Четверг, 31 декабря, будет рабочим днем в Украине. Выходные начнутся в пятницу, 1 января. В итоге Новый год будет праздноваться 1, 2 и 3 января. Официальными рабочими днями будут 4, 5 и 6 января.

Традиционно выходным днем будет и православное Рождество, которое празднуется в четверг, 7 января 2021 года. Поэтому правительство сделало нерабочей и пятницу, 8 января. К этому добавляются и календарные выходные — суббота, 9 января, и воскресенье, 10 января. В итоге будет четыре рождественских выходных дня подряд.

Однако выходной день 8 января Кабмин постановил отработать в субботу, 16 января.

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