Резников рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы получить

Украина должна ратифицировать Римский статут, чтобы получить от России компенсации за военные преступления. Об этом в интервью «Суспільне» заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.



По словам Резникова, после решения Международного уголовного суда в Гааге о начале официального расследования по иску Украины против России по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму, появился субъект, несущий ответственность в международных институциях, и это Россия.

Но чтобы люди могли обратиться за компенсацией, Украина должна ратифицировать Римский статут, до этого она не сможет подать соответствующее заявление.