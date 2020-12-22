Коронавирус на Луганщине: еще 9 умерших и 94 заболевших

За минувшие сутки в Луганской области выявили 94 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: город Лисичанск — 15, Рубежное — пять, Северодонецк — 31, Белокуракинский — два, Кременской — 11, Новоайдарский — четыре, Попаснянский — семь, Сватовский — один, Станично-Луганский — один, Старобельский — 16, Троицкий — один.



Кроме того, зарегистрировано 9 новых смертей от коронавируса. Уточняется, что скончались 85-летний мужчина из Лисичанска, 96-летний мужчина из Рубежного, 57-летний мужчина из Северодонецка, 46-летняя женщина из Кременского района, 73-летняя женщина из Сватовского района, 61-летний мужчина и 65-летняя женщина из Станично-Луганского района, 56-летний мужчина из Старобельского района, 72-летняя женщина из Троицкого района.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины ковид подтвержден у 8 994 человек. Из них 6 399 пациентов выздоровели, а 249 умерли. Продолжают болеть 2 346 человек.

На неподконтрольной Украине части Луганской области «ЛНР» признает 1952 случая коронавируса, из которых 1680 человек выздоровели, 164 — умерли.