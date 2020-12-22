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Степанов допустил, что контракты на поставку вакцины от коронавируса в Украину будут подписаны до нового года

22 декабря 2020, 16:49

Степанов допустил, что контракты на поставку вакцины от коронавируса в Украину будут подписаны до нового года

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что контракты на поставки вакцины от коронавируса в Украину будут подписаны еще до нового года. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».

Степанов пояснил, что Украина до сих пор не подписала контракты с производителями вакцины, потому что правительство не устраивают предлагаемые даты ее поставок.

«Наша цель, чтобы первые транши вакцины начали поступать как можно раньше — начиная с февраля следующего года», — отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, те предложения, которые есть на сегодняшний день, предполагают начало поставок в июне 2021 года. «Мы хотим, чтобы это произошла раньше, именно поэтому мы находимся с мировыми производителями в переговорах», — сказал министр, добавив, что эти переговоры начались еще летом 2020 года.

Отдельно министр уточнил, что Украина уже подписала все документы для получения 8 миллионов доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Первый транш в рамере 1,2 миллиона доз должен быть получен в конце первого квартала — начале второго квартала 2021 года.

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