Боевики стреляли из запрещенного оружия. Без потерь

С начала текущих уток восемь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об это сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook во вторник.



«Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.



Боевики стреляли, в том числе, из запрещенного вооружения, используя артиллерийские системы калибра 122 мм, а также гранатометы различных систем, минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В районе Водяного боевики осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.