В Украине появится портал о преступлениях РФ в Крыму и на Донбассе

В Украине появится интернет-портал для документирования фактов российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента.



Сайт будет содержать различные данные, в частности, свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.



«Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика и так далее. Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени», — рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.



В ОП отметили, что ключевым требованием к сайту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных, собранных, в том числе, Офисом Генерального прокурора и неправительственными организациями.



Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранители расследуют более 20 тысяч уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.