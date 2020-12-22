Задержан подозреваемый в тройном убийстве в Славянске

В Славянске задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в совершении тройного убийства. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



Полицейские установили, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге у мужчин возник конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил потерпевшего веревкой и оставил его тело возле гаражей. Затем он отправился к нему домой, чтобы убить сожительницу и мать жертвы.



«Опасаясь, что члены семьи погибшего могут рассказать о нем правоохранителям, подозреваемый пошел в его квартиру, где задушил и перерезал шеи 54-летней сожительнице убитого и его 79-летней матери», — говорится в сообщении прокуратуры.



Злоумышленника задержали 22 декабря в доме его сожительницы.



Подозреваемый ранее имел судимость, добавили в прокуратуре.



Нацполиция также опубликовала видео, на котором мужчина признается в убийстве своего знакомого.



Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщено о подозрении в нарушении п. 1 ч. 2 ст. 115 УК.