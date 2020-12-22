Помощь временно оккупированным территориям Донбасса, о которой заявил накануне президент РФ Владимир Путин, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос издания «ГОРДОН».



«РФ действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права — прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении МИД.



В дипведомстве подчеркнули, что Украина остается «преданной выполнению Минских договоренностей и решений лидеров стран нормандского формата».



«Россия приложила все усилия, чтобы процесс консультаций в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и выполнение договоренностей в рамках нормандского формата были фактически заблокированы. Чтобы вывести переговорный процесс из этого состояния, Россия должна, наконец, принять решение о прекращении вооруженной агрессии и выводе своих вооруженных формирований с Донбасса», — подчеркнули в МИД.

Во время пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что Россия «как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать» и пообещал, что поддержка будет наращиваться. По его словам, речь идет о помощи в налаживании производства, социальных вопросах, вопросах инфраструктурного характера.



Комментируя это заявления, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что родиной Донбасса является Украина.