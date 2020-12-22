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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 декабря

22 декабря 2020, 23:47

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За последние несколько дней на подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали еще 9 смертей от коронавируса. За прошедшие сутки выявлено 247 заболевших. За все время исследований — 32759 случаев коронавируса. Из них 22151 человек выздоровел, а 665 умерли.

В отдельных районах Донецкой области COVID-19 зафиксирован еще у 181 человека. Кроме этого, умерли 15 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». С начала пандемии «ДНР» подтверждает 13 703 случая COVID-19, из которых 8018 человек выздоровели, умер — 1241 пациент.

В Луганской области выявили еще 94 случая заболевания коронавирусом. Также зарегистрировано 9 новых смертей. Всего на подконтрольной властям части области — 8 994 случаев COVID-19, из которых 6 399 пациентов выздоровели, а 249 — умерли.

Группировка «ЛНР» признает 1952 случая COVID-19. Из них 1680 человек выздоровели, 164 — умерли, двое из которых за прошедшие сутки.

Минздрав утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В него также включены жители оккупированных территорий, которым для этого необходимо будет приехать на подконтрольную правительству территорию.

Политика

Зампредседателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин считает, что подконтрольные боевикам территории Донбасса следует включить в состав Ростовской области РФ.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что разрабатываемая в Донецке доктрина «Русский Донбасс» будет предполагать цель — вхождение в состав России.

Права человека

«Суд ЛНР» приговорил освобожденного в рамках обмена в 2017 году мужчину к 17 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и подготовке теракта.

В период отмены комендантского часа на новогодние праздники члены «ДНР» будут задерживать людей, у которых есть только украинский паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность.

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