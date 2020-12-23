Штаб заявил о 9 обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики использовали запрещенное вооружение и применили против украинских военных неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы 122-го калибра. На этом же направлении еще несколько раз открывался огонь, но уже из гранатометов различных систем и было совершено дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью переносного комплекса минирования.



Кроме того, неподалеку Луганского и Пивденного незаконные вооруженные формирования применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Пивденного — вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня украинской стороной не зафиксировано.



С 27 июля до 21 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 4 282 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 1 947 взрывов, 296 неопределенных пролетевших боеприпасов, 55 вспышек дульного пламени и 41 осветительную ракету, а также не менее 1 943 очередей и выстрелов.