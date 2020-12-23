Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб заявил о 9 обстрелах на Донбассе

23 декабря 2020, 08:12

Штаб заявил о 9 обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что боевики использовали запрещенное вооружение и применили против украинских военных неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы 122-го калибра. На этом же направлении еще несколько раз открывался огонь, но уже из гранатометов различных систем и было совершено дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью переносного комплекса минирования.

Кроме того, неподалеку Луганского и Пивденного незаконные вооруженные формирования применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Пивденного — вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня украинской стороной не зафиксировано.

С 27 июля до 21 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 4 282 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 1 947 взрывов, 296 неопределенных пролетевших боеприпасов, 55 вспышек дульного пламени и 41 осветительную ракету, а также не менее 1 943 очередей и выстрелов.

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:28
«ДНР»: 194 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:18
На Приазовье боевики не выпустили патруль ОБСЕ на подконтрольную Киеву территорию
09:03
«ЛНР» сообщила еще о 29 заболевших ковидом
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 декабря
22:33
МИД прокомментировал слова Путина о «поддержке Донбасса»: Чтобы помочь — пусть выведут наемников
17:34
В центре Донецка затопило дорогу. Недавно здесь провели «инновационный» ремонт водовода
15:03
«ЛНР» приговорила участника обмена пленными к 17 годам тюрьмы за «подготовку теракта»
13:43
Выходные на Новый год: сколько будут отдыхать в Украине и при «ДНР»
13:36
В ОРДО — 15 новых смертей от COVID-19 и 181 заболевший
13:17
«ЛНР» продолжает строительные работы на КПВВ «Счастье» и «Золотое»
12:03
«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники
11:14
В «ДНР» пообещали задерживать людей с украинскими паспортами во время новогодних праздников
все новости
10:38
Обстрел трактора на Донетчине расследуют как нарушение обычаев войны
10:28
«ДНР»: 194 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:22
Коронавирус на Донетчине: еще 9 умерших и 343 заболевших
09:18
На Приазовье боевики не выпустили патруль ОБСЕ на подконтрольную Киеву территорию
09:03
«ЛНР» сообщила еще о 29 заболевших ковидом
08:19
В Украине выявили 10136 заболевших коронавирусом за сутки
08:12
Штаб заявил о 9 обстрелах на Донбассе
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 декабря
23:15
Зеленский и Путин провели отдельные переговоры с Макроном о Донбассе
22:33
МИД прокомментировал слова Путина о «поддержке Донбасса»: Чтобы помочь — пусть выведут наемников
22:14
Задержан подозреваемый в тройном убийстве в Славянске
21:16
Разумков назвал «не совсем корректным» назначение Витренко министром энергетики в обход Рады
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция