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В Украине выявили 10136 заболевших коронавирусом за сутки

23 декабря 2020, 08:19

В Украине выявили 10136 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 10 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 15 372 человека выздоровели, а 275 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране выявлено 989 642 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 615 660 человек, а 17 172 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Вчера, 22 декабря было зафиксировано 8 513 случаев инфицирования ковидом, 21 декабря сообщалось о 6 545 случаях, 20 декабря выявили 8 325 заболевших, 19 декабря сообщалось о 11 742 новых случаях заболевания.

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