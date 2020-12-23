Коронавирус на Донетчине: еще 9 умерших и 343 заболевших

В Донецкой области зарегистрировано еще 9 смертей от коронавируса, которые произошли в течение последних нескольких дней. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых летальных случаев: три в Краматорской ОТГ; по одному в Часовоярской, Славянской, Дружковской, Лиманской, Волновахской и Белозерской ОТГ.



Кроме того, за минувшие сутки выявлено 343 заболевших коронавирусом:



— 176 в Мариупольской ОТГ;

— 34 в Краматорской ОТГ;

— 23 в Торецкой ОТГ;

— 14 в Волновахской ОТГ;

— по 13 в Сартанской и Константиновской ОТГ;

— 11 в Бахмутской ОТГ;

— по 10 в Великоновоселковской и Лиманской ОТГ;

— по 6 в Покровской, Марьинской и Белозерской ОТГ;

— по 5 в Александровской и Новодонецкой ОТГ;

— 4 в Никольской ОТГ;

— по 1 в Часовоярской, Мирноградской, Дружковской, Мангушской, Мирненской, Старомлиновской и Кураховской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 33 102 случаев COVID-19. Из них 22 151 человек выздоровел, а 674 умерли. Продолжают болеть 10 277 пациентов.

За сутки в Украине выявили 10 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране выявлено 989 642 заболевших ковидом. Из них выздоровели 615 660 человек, а 17 172 скончались.