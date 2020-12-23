«ДНР»: 194 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки

За сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус выявлен еще у 194 человека. Кроме того, 15 человек умерли, а 48 выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признают 13 897 заболевших коронавирусом. Из них 8066 человек выписаны, а 1256 умерли. Продолжают болеть 475 пациентов.



Также за сутки выявлено 106 случаев пневмоний, что на 62 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 81. Всего на лечении находится 1 777 пациентов с пневмониями, из них 643 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 33 102 случаев COVID-19. Из них 22 151 человек выздоровел, а 674 умерли.