Обстрел трактора на Донетчине расследуют как нарушение обычаев войны

Обстрел трактора вблизи поселка Каменка в Донецкой области боевиками расследуют как нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.



Следствие установило, что вечером 20 декабря боевики применили неустановленное взрывное устройство, в результате чего во время выполнения сельскохозяйственных работ на поле был уничтожен трактор марки «John Deere» и ранен 41-летний водитель. В то же время, в штабе ООС заявляли, что боевики совершили три выстрела из станкового противотанкового гранатомета.



Мужчина получил минно-взрывные травмы головы. Его доставили в медицинское учреждение.



Уголовное производство ведется по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Ранее Украина направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в связи с обстрелом трактора и ранением водителя вблизи Каменки.



За время перемирия, которое действует на Донбассе с 27 июля, ОБСЕ фиксировала троих пострадавших в результате обстрелов: один человек был ранен 27 июля, еще двое травмировались 12 ноября.