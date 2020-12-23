Еще двое заболели COVID-19 на Донбассе. Всего в ВСУ за сутки — 123 новых случая

В Вооруженных силах Украины 22 декабря выявили 123 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек. На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 110 человек, из них двое военнослужащих — в Донецкой и Луганской областях.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.



По состоянию на 23 декабря коронавирусной болезнью в ВСУ болеют 2 697 человек. С начала пандемии 10 491 человек выздоровел, летальных случаев — 36.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 427 человек.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 15 372 человека выздоровели, а 275 умерли.