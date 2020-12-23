Комитет Рады выразил недоверие министру обороны и обратился к Зеленскому

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану. Об этом сообщил член комитета из фракции «Голос» Сергей Рахманин.



«Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности», — сказал Рахманин «Интерфакс-Украина».



Раннее фракции «Голос» и «Европейская солидарность» требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с занимаемой должности.