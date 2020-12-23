В «ЛНР» рассказали о переговорах с Россией о вакцине от коронавируса

Группировка «ЛНР» и Россия обсуждают возможность поставки российской вакцины от коронавируса. Об этом заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



По словам Пащенко, обсуждаются условия хранения и использования этой вакцины.



О возможных сроках поставки и количестве доз она ничего не сказала. Пащенко добавила, что «когда будет уже объявлено о том, что мы получаем вакцину, это сразу же станет достоянием общественности».

В октябре Пащенко рассказала, что «ЛНР» обратилась к России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса, но ответа не получила.



В «ДНР» допустили получение первых доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до конца года.



Украина также намерена делать прививки от COVID-19 жителям неподконтрольной части Донбасса, однако план такой вакцинации еще не утвержден. Вчера в Минздраве был представлен общий план вакцинации граждан Украины.