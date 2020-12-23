Россия объявила в розыск нацгвардейца Маркива

Российские следователи предъявили обвинение и объявили в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.



«Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Петренко.



В России Маркиву инкриминирует убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского журналиста Андрея Миронова, которые погибли во время боевых действий в районе Славянска в мае 2014 года.



11 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива. В МВД Украины назвали такой шаг «продолжением пропагандисткой кампании против Украины и ее защитников».

Виталий Маркив уже был приговорен итальянским судом к 24 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве Роккелли, но позже его оправдал Апелляционный суд Милана.