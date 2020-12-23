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Премьер рассказал, где возьмут недостающие деньги на вакцинацию от коронавируса

23 декабря 2020, 14:10

Премьер рассказал, где возьмут недостающие деньги на вакцинацию от коронавируса

В Украине будет создан специальный фонд, в котором будут аккумулироваться средства на вакцины от коронавируса и доплаты врачам. Об это сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Шмыгаль отметил, что на вакцинацию от коронавируса в бюджете уже заложено около 3 миллиардов гривен. Ранее в Минздраве отмечали, что этого недостаточно — нужно около 15 миллиардов гривен.

Кроме того, премьер сообщил, что совместно с Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком прорабатывается возможность закупки вакцин. Соответствующая работа также ведется на уровне руководства США, Германии, Великобритании и других стран.

Также продолжаются переговоры с Польшей, которая может стать посредником в получении Украиной вакцин из ЕС.

Шмыгаль отметил, что руководство Украины ведет переговоры как с производителями вакцин, так и с руководством стран, где такие вакцины уже производятся или будут выпускаться. Ранее премьер исключил возможность переговоров с Россией по вопросу вакцины от ковида.

Вчера в министерстве здравоохранения утвердили национальный план вакцинации от коронавируса. Он включает приоритетные группы и этапы вакцинации. При этом документ будет обновляться в зависимости от количества вакцин, которые получит Украина.

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что первые контракты на поставку вакцины будут заключены до нового года.

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