Переселенцы смогут получать временное жилье в любом городе

Кабинет министров позволил переселенцам получать жилье в любом населенном пункте, где таким располагают фонды жилья для временного проживания ВПЛ. Соответствующее решение принято на заседании 23 декабря, сообщили в Минреинтеграции.



Раньше переселенцы могли получить временное жилье только в том населенном пункте, где они находились в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.



Кроме того, отныне расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у ВПЛ нет возможности забрать его лично.



Также, изменения предусматривают, что органы местного самоуправления будут определять дополнительные критерии, по которым будет предоставляться жилье.