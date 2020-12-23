Экс-начальнику управления ВСУ сообщили о подозрении в растрате 20 миллионов гривен

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным следствия, в 2018 году тогдашний начальник главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ во время подачи заявки на проведение конкурса по закупке 63 квартир на условиях долевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр для города Харьков. Таким образом при заключении 63 договоров купли-продажи была искусственно завышена предельная стоимость цены.



В результате таких действий более 20 миллионов гривен были уплачены безосновательно.



Экс-чиновнику инкриминируется часть 5 статьи 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.



В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.