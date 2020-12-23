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Ляшко: Украина нуждается в 40 млн доз вакцины от COVID-19, 8 млн получим гарантировано

23 декабря 2020, 19:20

Ляшко: Украина нуждается в 40 млн доз вакцины от COVID-19, 8 млн получим гарантировано

По предварительным подсчетам, Украина нуждается в 40 млн доз вакцины от коронавируса, чтобы привить 23 млн граждан согласно плану. Об этом сообщил в интервью Радио НВ главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, 8 млн доз Украина получит в рамках программы ВОЗ COVAX, при этом Минздрав ведет переговоры о поставках 16 млн доз.

«Украина может рассчитывать минимум на 8 миллионов доз вакцины, то есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними (ВОЗ — ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украина по этому механизму дадут 16 миллионов доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 миллионов — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность», — объяснил Ляшко.

Главный санврач отметил, что бюджете-2021 на закупку вакцин заложены 2,6 миллиарда гривен.

Также Минздрав уже начал подготовку прививочных кабинетов и мобильных бригад, а глава ведомства Максим Степанов в ближайшее время подпишет Национальный план по иммунопрофилактике. По словам Ляшко, документ будет обновляться как минимум каждые две недели и будет содержать свежую информацию о вакцине, графике ее поставок и количестве получаемых доз.

Также Ляшко добавил, что вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации также поставит в Украину шприцы и боксы биологической безопасности.

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