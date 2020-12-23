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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря

23 декабря 2020, 23:20

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря

 

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 343 заболевших коронавирусом. 9 человек умерли из-за осложнений. С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории подтверждено 33 102 случаев COVID-19. Из них 22 151 человек выздоровел, а 674 умерли. Продолжают болеть 10 277 пациентов.

Группировка «ДНР» за минувшие сутки зафиксировала 194 новых случаев инфицирования. Также сообщается о 15 смертях. В целом группировка признала 13 897 заболевших коронавирусом. Из них 8066 человек выписаны, а 1256 умерли. Продолжают болеть 475 пациентов.

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 187 случаев СОVID-19. В результате осложнений умерли семеро жителей области. По состоянию на 23 декабря, диагноз коронавирус подтвержден у 9181 человека, в том числе 375 детей. Из них выздоровели 6546 пациентов, 256 — умерли.

За минувшие сутки так называемый минздрав группировки «ЛНР» зарегистрировал 29 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии группировка признала 1981 случай COVID-19. Из них 1684 человека выздоровели, а 164 умерли.

Так называемая «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что группировка и Россия обсуждают возможность поставки российской вакцины от коронавируса. Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Боевые действия

Группировка «ЛНР» вернула украинского военнослужащего, сержанта Александра Пупко. О том, что Пупко попал на подконтрольную боевикам территорию стало известно 21 декабря. Украинская сторона заявила, что обстоятельства происшествия выясняются. В «ЛНР» рассказали, что Пупко якобы пришел на их позиции в состоянии наркотического опьянения.

Боевики группировки «ДНР» не пропустили патруль СММ ОБСЕ в направлении подконтрольных правительству районов в Донецкой области. Трое боевиков, один из которых был вооружен, не пропустили наблюдателей ОБСЕ через свой блокпост вблизи села Безыменное на Приазовье.

Также боевики по-прежнему отказывают миссии ОБСЕ в допуске в поселок Седово.

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