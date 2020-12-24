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На Донбассе рассказали о новых обстрелах

24 декабря 2020, 08:27

На Донбассе рассказали о новых обстрелах

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, никто из военнослужащих не пострадал. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что на Приазовье вблизи Водяного противник открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону позиций ООС с ручного противотанкового гранатомета.

В штабе подчеркнули, что выстрелы противника не несли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С 27 июля до 22 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 4 444 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе  это 1 981 взрыв, 395 пролетевших неопределенных боеприпасов, 57 вспышек дульного пламени и 42 осветительные ракеты, а также 1 969 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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