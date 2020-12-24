Коронавирус в Донецкой области: еще 636 заболевших и 4 умерших

В Донецкой области зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
Скончались жители Краматорской, Ильиновской, Гродовской и Дружковской ОТГ.
За минувшие сутки, 23 декабря, в области выявили 636 заболевших ковидом::
— 217 в Мариупольской ОТГ;
— 167 в Краматорской ОТГ;
— 67 в Славянской ОТГ;
— 38 в Светлодарской ОТГ;
— 32 в Бахмутской ОТГ;
— 25 в Александровской ОТГ;
— 16 в Торецкой ОТГ;
— по 10 в Константиновской и Лиманской ОТГ;
— по 7 в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;
— по 6 в Северской и Новогродовской ОТГ;
— 5 в Добропольской ОТГ;
— по 4 в Дружковской и Авдеевской ОТГ;
— по 3 в Звановской, Мангушской и Николаевской ОТГ;
— по 2 в Черкасской и Белозерской ОТГ;
— по 1 в Покровской и Волновахской ОТГ.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 33 738 случаев заболевания коронавирусом. Из них 22 151 человек выздоровел, а 678 умерли. Продолжают болеть 10 909 человек.