Коронавирус в Донецкой области: еще 636 заболевших и 4 умерших

В Донецкой области зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Скончались жители Краматорской, Ильиновской, Гродовской и Дружковской ОТГ.



За минувшие сутки, 23 декабря, в области выявили 636 заболевших ковидом::

— 217 в Мариупольской ОТГ;

— 167 в Краматорской ОТГ;

— 67 в Славянской ОТГ;

— 38 в Светлодарской ОТГ;

— 32 в Бахмутской ОТГ;

— 25 в Александровской ОТГ;

— 16 в Торецкой ОТГ;

— по 10 в Константиновской и Лиманской ОТГ;

— по 7 в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;

— по 6 в Северской и Новогродовской ОТГ;

— 5 в Добропольской ОТГ;

— по 4 в Дружковской и Авдеевской ОТГ;

— по 3 в Звановской, Мангушской и Николаевской ОТГ;

— по 2 в Черкасской и Белозерской ОТГ;

— по 1 в Покровской и Волновахской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 33 738 случаев заболевания коронавирусом. Из них 22 151 человек выздоровел, а 678 умерли. Продолжают болеть 10 909 человек.