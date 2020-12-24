Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта

Под конец своего срока президент США Дональд Трамп помиловал 26 осужденных за различные преступления. Об этом сообщается на сайте Белого дома.



В их числе оказался бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, который был осужден за дачу ложных показаний и незаконную лоббистскую деятельность, а также бывший советник Трампа Роджер Стоун. Его осудили за попытку получить украденные WikiLeaks материалы о деятельности предвыборной кампании Хиллари Клинтон, которая в 2016 году соперничала с Трампом в борьбе за пост президента.



Кроме того, Трамп помиловал своего свата (отца зятя Джареда Кушнера) Чарльза Кушнера, который был осужден за налоговые преступления.

Политтехнолог Пол Манафорт был осужден дважды: в 2018 году — за мошенничество в налоговой и банковской сферах и в 2019 году — по обвинениям в сговоре, связанном с его деятельностью в Украине. Речь идет о консультировании украинских политиков с 2005 по 2014 год, за которые он получал незаконные выплаты.



В Украине клиентами Манафорта была Партия регионов и бывший президент Виктор Янукович. В частности, перед американцем стояла задача «отбелить» репутацию Януковича на Западе. Также он сотрудничал с олигархами Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным.



В совокупности Манафорт был приговорен к 7,5 годам заключения. С мая этого года он отбывал наказание дома — такую возможность предоставил Минюст США из-за эпидемии коронавируса.