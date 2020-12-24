«ДНР»: 191 новый случай COVID-19 и 15 смертей

За минувшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зафиксировал 191 случай коронавируса, а также 15 смертей вследствие осложнений.



География и другие подробности не сообщаются.



Всего по состоянию на 24 декабря группировка признает 14 088 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 4658 пациентов, выписаны – 8159 человек, летальных случаев – 1271.



За сутки выявлено 117 случаев пневмоний, на 11 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 90. Всего на лечении 1758 пациентов с пневмониями, из них 629 на кислородной поддержке (+31 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.