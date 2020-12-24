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Украина не будет ограничивать авиасообщение на время праздников

24 декабря 2020, 11:42

Украина не будет ограничивать авиасообщение на время праздников

Правительство Украины не планирует прекращать авиасообщение или ограничивать возможность путешествий на время новогодних праздников. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение», — сказал он во время онлайн-брифинга.

При этом Кулеба призвал украинцев, которые все-таки решат путешествовать, придерживаться максимальных мер безопасности из-за опасности заражения коронавирусом.

«И будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире — я имею ввиду форс-мажоров, связанных с пандемией — и нам не придется пересматривать это решение. На сейчас позиция правительства такая», — подчеркнул министр.

Также глава МИД сообщил, что на данный момент нет оснований полностью закрывать авиасообщение между Украиной и Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.

По его словам, авиасообщение с Великобританией и так было сведено к критическому минимуму.

В то же время Кулеба подчеркнул, что если уровень угрозы существенно повысится, то Украина снова посмотрит этот вопрос.

«Но сейчас я считаю, что мы не должны принимать решения поспешно только потому, что кто-то его тоже принял, мы должны иметь свою политику, взвешивать свои риски и влияние того или иного явления конкретно на нашу страну», — пояснил министр.

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