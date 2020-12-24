Полиция объявила в розыск четырех боевиков, которые принуждали строить укрепления жителей Лисичанска

Четверо участников организованной преступной группы, которые незаконно лишали свободы жителей Лисичанска и заставляли строить укрепления во время оккупации, объявлены в розыск. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.



В ходе досудебного расследования установлено, что в апреля 2014 года житель города Лисичанска, находясь в составе «казацкой нацгвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова», организовал и возглавил преступную группировку, в которую вошли три человека.



«Участники группы, одетые в камуфлированную одежду военного образца, под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", пребывание в нетрезвом состоянии и по другим причинам, угрожая применением автоматического огнестрельного оружия и физическим насилием, в период с апреля по июль 2014 похитили и незаконно лишили свободы пятерых жителей в то время оккупированного города Лисичанск», — говорится в сообщении.



По данным следствия, пострадавших содержали под вооруженной охраной в помещениях городского отдела СБУ в Луганской области, городского военного комиссариата и стеклозавода «Пролетарий».



«Граждан заставляли против воли копать окопы и траншеи, строить фортификационные сооружения, составлять защитные баррикады в направлении города Горское, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационных войск», — отметили полиции.



В конце июля 2014 после освобождения города от незаконных вооруженных формирований деятельность преступной группы была остановлена.



Во время проведения санкционированных обысков в местах проживания участников группы правоохранители изъяли взрывчатое вещество на основе тротила и нитрата аммония весом около 210 кг, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, боеприпасы.



Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование осуществляется по уголовным производствах по фактам незаконного лишения свободы и похищения людей, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).