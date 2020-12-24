В Украине растет смертность. Количество жертв COVID это не объясняет

В Украине в последние месяцы умирает больше людей, чем за аналогичный период в предыдущие пять лет, даже с учетом жертв коронавируса. Об этом пишет «BBC-Украина» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.



Так, в октябре 2020 года, по данным Госстата, умерло на 9 тысяч больше людей, чем в этот месяц в 2015-2019 годах. При этом в октябре COVID-19 унес жизни более трех тысяч человек.



Кроме коронавируса в октябре в Украине почти в два с половиной раза выросло количество смертей из-за болезней органов дыхания, а смертей от пневмонии стало больше в четыре раза.

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Если в целом по стране уровень смертности вырос примерно на 20% в октябре и на 15% в сентябре, то в некоторых регионах умирали в разы больше людей, отмечает издание.



В октябре 2020 года по сравнению с 2019-м в Украине на 230% выросло количество смертей из-за болезней органов дыхания. При этом на 340% увеличилось количество смертельных пневмоний.

Если в октябре 2020-го от болезней органов дыхания умер 2501 человек, из них 1998 от пневмонии, то в 2019 это были в разы меньшие цифры — 1085 и 579 соответственно.



Издание допускает, что среди пневмоний в октябре 2020-го какая-то часть была вызвана коронавирусом, который не диагностировали.



При этом пневмония среди причин смерти является далеко не лидером. Как и раньше, больше всего украинцев умирает от болезней систем кровообращения: в октябре 2020 таких смертей было 37,5 тысяч, а в октябре 2019 — 33,5 тысячи.

За время пандемии коронавируса во многих странах мира умерло больше людей, чем за такой же период в предыдущие годы — даже с учетом жертв COVID-19. Это называется избыточные смерти. Это смерти, которые превышают средние показатели предыдущих лет.



Зачастую ученые объясняют «избыточную смертность» частично недостаточно точным подсчетом статистики COVID-19, частично — влиянием пандемии на перегруженность врачей и больниц.